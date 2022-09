Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 156,70 EUR. Bei 157,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 155,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.833 Rheinmetall-Aktien.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 31,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 105,43 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 199,67 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.315,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,64 EUR fest.

