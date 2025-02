Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 731,40 EUR nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 731,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 733,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 719,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.892 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 774,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,93 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 329,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 54,91 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,54 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 751,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. In Sachen EPS wurden 3,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,38 EUR je Rheinmetall-Aktie.

