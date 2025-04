Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag im Tiefenrausch

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 21,2 Prozent auf 1.005,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 21,2 Prozent auf 1.005,50 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 933,00 EUR. Bei 989,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.780 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.483,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,49 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 56,49 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.281,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 12.03.2025. Das EPS lag bei 10,87 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Rheinmetall die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Trotz Riesen-Zollpaket: Porsche-Aktie hält sich besser als die Konkurrenz - Darauf setzen Anleger

Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Verluste verbuchen