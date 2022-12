Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,1 Prozent auf 194,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 193,50 EUR. Bei 194,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.785 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,70 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 77,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 149,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,80 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.415,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,53 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im November 2022 ein

Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie unter Druck nach Bofa-Abstufung

Rheinmetall-Aktie springt an: Rheinmetall kauft Munitionshersteller Expal Systems in Milliardendeal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com