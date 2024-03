Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 420,70 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 420,70 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 420,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 437,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 311.645 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2024 markierte das Papier bei 441,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,85 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 46,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,06 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 394,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Aktie aus.

