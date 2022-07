Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 193,35 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 191,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.186 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 15,16 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,28 EUR am 10.09.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 153,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 EUR aus.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation: Welche Investments Ihr Vermögen retten

Rheinmetall-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Auftrag für Flugabwehr-Systeme erhalten

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Rheinmetall-Tochter schließt Vertrag mit US-Navy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com