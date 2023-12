Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittag zu

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 281,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 281,20 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 282,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 278,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.174 Rheinmetall-Aktien.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 295,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,94 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 173,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,26 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,67 EUR je Aktie belaufen.

