Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag gesucht

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 282,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 282,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 282,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,50 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 123.235 Aktien.

Bei einem Wert von 295,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 4,24 Prozent niedriger. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 173,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 62,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 330,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,67 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

