Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 279,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 279,20 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 279,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.968 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 295,10 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 5,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 330,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

