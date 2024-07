Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 501,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 503,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 500,80 EUR. Zuletzt wechselten 85.290 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,00 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 121,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,66 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 565,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Rheinmetall die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,49 EUR im Jahr 2024 aus.

