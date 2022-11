Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 166,95 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,85 EUR an. Mit einem Wert von 156,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.503 Rheinmetall-Aktien.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 26,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 118,81 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 196,90 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.408,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com