Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 523,40 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 523,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 518,60 EUR. Bei 532,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 158.016 Stück.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,73 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,83 EUR je Rheinmetall-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 561,88 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

