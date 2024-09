Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 509,80 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 509,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 506,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 512,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.707 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,57 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,69 EUR belaufen. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 609,63 EUR.

Am 08.08.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,89 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

