Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 473,60 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 473,60 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 466,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 477,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231.874 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 20,73 Prozent zulegen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 253,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 609,63 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

