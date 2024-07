Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Freitagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 507,60 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 507,60 EUR nach. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 506,20 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 511,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 101.478 Stück.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 12,65 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,38 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,73 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 575,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,46 EUR je Aktie belaufen.

