Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 511,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 511,80 EUR. Bei 519,40 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 515,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 55.150 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. 11,72 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,74 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,69 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 609,63 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste