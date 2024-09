Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 516,40 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 516,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 518,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 515,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.881 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 56,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,69 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

