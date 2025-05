Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1.597,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 1.597,00 EUR. Bei 1.624,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.616,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.069 Stück gehandelt.

Bei 1.744,00 EUR erreichte der Titel am 09.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 265,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,42 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.584,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Das EPS belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 7,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Rheinmetall plant in Neuss offenbar mehr als Satelliten

Rüstungswerte stürzen ab - Aktien von RENK und HENSOLDT im Minus nach Rekordjagd

Rheinmetall-Aktie erhält von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Bewertung: Buy