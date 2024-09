Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 517,60 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 517,60 EUR nach. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 512,40 EUR. Mit einem Wert von 520,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.902 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 56,24 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,69 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 609,63 EUR.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,89 EUR je Aktie belaufen.

