Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Dienstagvormittag zu

14.01.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 646,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 646,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 649,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 646,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.911 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 663,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2024 (313,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,53 Prozent. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,71 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 698,25 EUR. Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR umsetzen können. Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag

