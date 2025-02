Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 766,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 766,60 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 768,40 EUR. Mit einem Wert von 762,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 24.662 Stück.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 774,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,07 Prozent. Am 15.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 370,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,73 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,52 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 744,43 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 07.11.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,21 EUR fest.

