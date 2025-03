Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag deutlich an

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 1.356,50 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 1.356,50 EUR. Bei 1.361,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.310,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 274.055 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.361,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 14.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 428,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,66 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.278,44 EUR.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Rheinmetall die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

