Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 478,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 478,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 486,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 478,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 79.882 Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 253,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 47,10 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 609,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. Das EPS belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,79 EUR fest.

