Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 564,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 564,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 565,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 562,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 136.417 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 601,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,23 Mrd. EUR gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,73 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Kaufpreis von fast einer Milliarde Dollar: Rheinmetall übernimmt US-Fahrzeugspezialisten - Aktie steigt