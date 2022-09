Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 145,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 144,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.445 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 36,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 76,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 91,15 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,67 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 05.08.2022. Das EPS belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.408,00 EUR im Vergleich zu 1.315,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com