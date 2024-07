Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Nachmittag

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 511,40 EUR abwärts.



Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 511,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 506,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 514,80 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.178 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. 11,81 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 125,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,73 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 575,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,99 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

