Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 170,85 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 171,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.343 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 123,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 199,67 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.408,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.315,00 EUR eingefahren.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,63 EUR je Rheinmetall-Aktie.

