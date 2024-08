Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 565,60 EUR.



Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 565,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 568,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 566,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.167 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,74 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 601,50 EUR an.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,73 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

