Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 1.830,00 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.830,00 EUR nach oben. Bei 1.837,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.821,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.236 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,23 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,43 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.842,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,31 Mrd. EUR – ein Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 28,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

