Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Vormittag zu

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 147,05 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,50 EUR aus. Bei 146,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 3.775 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 92,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 192,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 EUR, nach 1,45 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.408,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.315,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

