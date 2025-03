So entwickelt sich Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagnachmittag

18.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 1.429,00 EUR.

Wer­bung

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 1.429,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.442,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.368,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 448.593 Rheinmetall-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 1.442,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,66 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.278,44 EUR. Am 07.11.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,45 Mrd. EUR, gegenüber 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,10 Prozent präsentiert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Milliarden-Investitionen in Infrastruktur geplant: Mit diesen Aktien profitieren Anleger Börsenwert vervielfacht: Bei der Steyr Motors-Aktie hagelt es neue Kursrekorde thyssenkrupp-Aktie gewinnt: thyssenkrupp setzt Gespräche mit dem Bund über Marinesparte fort

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com