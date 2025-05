Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1.786,00 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 1.786,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.758,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.796,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.820 Stück gehandelt.

Bei 1.804,00 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,01 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 75,50 Prozent Luft nach unten.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,43 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.759,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall mit neuen Rekorden - EU beschließt Milliardendarlehen für Rüstung

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Aktien von Rheinmetall und RENK erzielen durch Rüstungsboom neue Rekorde