Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 1.778,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 1.778,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.788,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.770,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 195.114 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 1.804,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 306,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,43 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.742,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,31 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

