Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 492,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 492,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 495,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 491,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.364 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 13,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,96 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,40 EUR je Aktie belaufen.

