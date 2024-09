Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 488,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 488,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 490,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 485,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 15.640 Stück.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 53,63 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 609,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

