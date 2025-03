Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittwochmittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,8 Prozent auf 1.361,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 1.361,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.331,50 EUR ab. Mit einem Wert von 1.461,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 468.890 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.483,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,96 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 211,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.278,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,16 EUR je Rheinmetall-Aktie.

