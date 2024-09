Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 491,70 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 491,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 496,80 EUR. Bei 486,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 116.367 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 14,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,69 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 609,63 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,89 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren verdient

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester

Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone