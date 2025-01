Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 697,80 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 697,80 EUR. Bei 700,40 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 698,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 79.964 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (700,40 EUR) erklomm das Papier am 20.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,37 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 122,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,64 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 698,25 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,45 Mrd. EUR gegenüber 1,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,34 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus

Optimismus in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX