Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 700,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 700,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 706,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 698,80 EUR. Zuletzt wechselten 180.978 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 706,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Bei 313,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,27 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,64 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 698,25 EUR aus.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,34 EUR je Aktie.

