Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 193,65 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 195,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 190,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.011 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 225,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 13,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 153,87 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,50 EUR.

Am 06.05.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 1.266,00 EUR, gegenüber 1.405,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,89 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images