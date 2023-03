Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagnachmittag

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 258,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 260,90 EUR. Bei 254,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 247.337 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 262,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 83,98 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 262,38 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 16.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 6,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.321,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umsetzen können.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,33 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall steigt in den DAX auf

Rheinmetall-Aktie dennoch verlustreich: Deutsche Bank sieht bei Rheinmetall Luft nach oben

Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall will Umsatz steigern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com