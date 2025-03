Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 1.287,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 1.287,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.245,00 EUR. Bei 1.319,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 248.565 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.483,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 13,18 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 194,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,66 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.278,44 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 12.03.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,48 Mrd. EUR – ein Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,01 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Donnerstagnachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag