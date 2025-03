Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1.322,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1.322,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.310,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.319,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.224 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.483,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 202,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,66 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.278,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 12.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,44 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent auf 3,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

