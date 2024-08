Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 530,80 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 530,80 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 530,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 537,80 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.007 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Gewinne von 7,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,74 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 601,50 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,73 EUR je Aktie belaufen.

