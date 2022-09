Rheinmetall Aktie News: Hausse bei Rheinmetall am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 12:22 Uhr 9,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 167,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 257.865 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 27,71 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 115,92 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 196,67 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 05.08.2022. Das EPS belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.408,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.315,00 EUR umgesetzt.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,63 EUR je Aktie.

