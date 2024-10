Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagvormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 490,20 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 490,20 EUR zu. Bei 490,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 487,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.715 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 16,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 255,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 614,63 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

