Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 186,10 EUR. Bei 188,70 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 183,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 122.546 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 143,91 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 203,40 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.415,00 EUR im Vergleich zu 1.258,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,57 EUR je Aktie aus.

