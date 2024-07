Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 495,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 495,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 497,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 489,70 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.940 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 583,13 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,36 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,43 EUR im Jahr 2024 aus.

