Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 248,10 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 248,10 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 247,60 EUR. Bei 250,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 10.987 Stück.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 13,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 42,50 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,00 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.498,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.408,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

