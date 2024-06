Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 502,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 502,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 504,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 493,60 EUR. Zuletzt wechselten 129.131 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 571,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Größter Auftrag der Unternehmensgeschichte - auch RENK und HENSOLDT profitieren

Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell